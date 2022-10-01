Нагельсманн рассказал, что помогло «Баварии» разбить «Байер»

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о победе над леверкузенским «Байером» (4:0) в матче восьмого тура Бундеслиги.

«Победа очень важна, тем более сегодня. Мы довольны результатом. «Баварии» очень помог быстрый гол. Команда показала отличную реакцию на последние неудачные результаты. Мы довольны и рассчитываем продолжить в том же духе», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

Мюнхенский гранд прервал четырехматчевую серию без побед в местном чемпионате. Подопечные Нагельсманна набрали 15 баллов и поднялись на второе место в турнирной таблице Бундеслиги.