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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нюбель: «Нойер полностью изменил представление о вратарях в футболе»

28 Сентября 2022 • 23:58 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
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30.09 21:30

Голкипер «Баварии» Александр Нюбель, выступающий на правах аренды за «Монако», поделился мнением о Мануэле Нойере.

25-летний вратарь провёл в составе «Баварии» лишь четыре матча, но успел кое-чему научиться у капитана мюнхенцев.

«Я многое узнал о его игре и о том, как он выстраивает коммуникацию с полевыми. Мануэль – один из лучших киперов всех времён, он на 100% изменил представление о вратарях.

Он всегда старается сохранить для команды мяч. Как мы видим, в современном футболе голкиперы грандов в большинстве своём хорошо играют ногами», – приводит Get French Football News слова Нюбеля, пропустившего 17 голов в 12 матчах за «Монако» в нынешнем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Бавария Мануэль Нойер Александр Нюбель
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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