Нюбель: «Нойер полностью изменил представление о вратарях в футболе»

Голкипер «Баварии» Александр Нюбель, выступающий на правах аренды за «Монако», поделился мнением о Мануэле Нойере.

25-летний вратарь провёл в составе «Баварии» лишь четыре матча, но успел кое-чему научиться у капитана мюнхенцев.

«Я многое узнал о его игре и о том, как он выстраивает коммуникацию с полевыми. Мануэль – один из лучших киперов всех времён, он на 100% изменил представление о вратарях.

Он всегда старается сохранить для команды мяч. Как мы видим, в современном футболе голкиперы грандов в большинстве своём хорошо играют ногами», – приводит Get French Football News слова Нюбеля, пропустившего 17 голов в 12 матчах за «Монако» в нынешнем сезоне.