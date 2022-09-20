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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Сейчас я кое-что сделал бы по-другому» – Флик вспомнил о своём уходе из «Баварии»

 
20 Сентября 2022 • 14:45 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
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30.09 21:30

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик не стал отрицать, что жалеет об уходе из мюнхенской «Баварии». Напомним, что немецкий специалист тренировал мюнхенцев с 2020 по 2021 год, сменив на посту Нико Ковача.

«Думаю, сейчас я сделал бы кое-что по-другому. Конечно, было бы неплохо поговорить, снова сесть за стол и обсудить вещи такими, какие они есть», – сказал Флик на пресс-конференции.

Напомним, Флик выиграл с «Баварией» Кубок Германии, два титула Бундеслиги и Лигу чемпионов. Сейчас мюнхенский клуб идёт на пятом месте в чемпионате Германии под руководством Юлиана Нагельсманна. Команда не может победить в национальном первенстве уже 4 матча подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ханс-Дитер Флик
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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