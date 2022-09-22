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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» не будет подписывать нового нападающего в январе

 
22 Сентября 2022 • 10:24 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
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30.09 21:30

Мюнхенская «Бавария» в январе не будет подписывать нового нападающего. По информации от журналиста Sky Germany Флориана Плеттенберга, главному тренеру Юлиану Нагельсманну придётся работать с той обоймой, которая у него есть сейчас.

Напомним, что «Бавария» так и не нашла прямую замену Роберту Левандовски, который ранее покинул клуб ради перехода в каталонскую «Барселону». Вместо второго лучшего бомбардира в истории команды, «Бавария» подписала Садио Мане из «Ливерпуля», который номинально является левым вингером.

«Баварию» связывают с трансфером нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Англичанин следующим летом может быть доступен по скидке, ведь его контракт заканчивается в 2024 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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