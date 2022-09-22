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Чемпионат Германии. Бундеслига

Игроки «Баварии» недовольны принципами Нагельсманна по выбору состава

 
22 Сентября 2022 • 10:02 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
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30.09 21:30

Слухи о недовольстве игроков «Баварии» наставником Юлианом Нагельсманном продолжаются. По новой информации, футболистам не нравится принцип выбора состава.

Как сообщает Kicker, для главного тренера не имеет большого значения уровень выступления игроков, в то время как основным показателем является опыт и статус спортсменов.

Примерами можно считать редко выходящих с первых минут Райана Гравенберха и Матиса Теля, которые при этом имели неплохие показатели на предсезонном сборе и в прошлых матчах.

Напомним, что «Бавария» слабо провела первые семь игр в первенстве, находясь даже не в зоне Лиги чемпионов. Мюнхенцы не выигрывали в Бундеслиге в последних четырёх встречах.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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