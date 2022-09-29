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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн: «Байер» тоже находится в сложной ситуации, матч будет интересным»

29 Сентября 2022 • 15:36 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
1 1.33 X 5.90 2 7.50
30.09 21:30

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча 8 тура Бундеслиги против леверкузенского «Байера». Напомним, игра состоится завтра в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

«Байер» сейчас тоже находится в сложной ситуации. Тем не менее у клуба есть прекрасный состав и хороший тренер. Это будет топ-матч, пусть даже положение в таблице может говорить об обратном», – заявил Нагельсманн на пресс-конференции.

Напомним, леверкузенский «Байер» находится на 15 месте в чемпионате Германии после 7 сыгранных туров. «Бавария» располагается на четвёртой строчке. Команда Юлиана Нагельсманна не побеждает в чемпионате 4 матча подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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