Нагельсманн: «Байер» тоже находится в сложной ситуации, матч будет интересным»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча 8 тура Бундеслиги против леверкузенского «Байера». Напомним, игра состоится завтра в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

«Байер» сейчас тоже находится в сложной ситуации. Тем не менее у клуба есть прекрасный состав и хороший тренер. Это будет топ-матч, пусть даже положение в таблице может говорить об обратном», – заявил Нагельсманн на пресс-конференции.

Напомним, леверкузенский «Байер» находится на 15 месте в чемпионате Германии после 7 сыгранных туров. «Бавария» располагается на четвёртой строчке. Команда Юлиана Нагельсманна не побеждает в чемпионате 4 матча подряд.