Ньянзу: «Не жалею, что в своё время перешёл в «Баварию»

Защитник «Севильи» Танги Ньянзу не жалеет, что в 2020 году присоединился к мюнхенской «Баварии» из «ПСЖ». Напомним, летом француз покинул команду Юлиана Нагельсманна и отправился в Ла Лигу.

«Не жалею, что в своё время перешёл в «Баварию». Тем не менее, я был разочарован, ведь точно также, как и любой другой футболист – я хочу играть. Этот опыт помог мне в ментальном плане. «Бавария» помогла мне вырасти», – цитирует Ньянзу L’Equipe.

В новом сезоне Ньянзу сыграл 5 матчей за «Севилью» в чемпионате Испании. В команде Хулена Лопетеги француз заменил соотечественника Жюля Кунде, который отправился в «Барселону».