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«Бавария» договорилась с Лаймером о трансфере на правах свободного агента

30 Сентября 2022 • 13:41 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
1 1.35 X 5.90 2 7.30
Через 6 ч. 22 мин.

Мюнхенская «Бавария» достигла соглашения с полузащитником «РБ Лейпцига» Конрадом Лаймером насчёт трансфера на правах свободного агента, который должен состояться следующим летом. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

Напомним, что в конце сезона у Лаймера истекает контракт с командой Марко Розе. Конрад мог присоединиться к «Баварии» уже этим летом, но мюнхенский клуб не стал платить запрашиваемые 35 миллионов евро.

Конрад Лаймер был также интересен «Ливерпулю». В «Баварии» австрийца хочет видеть лично главный тренер Юлиан Нагельсманн, который ранее проработал с полузащитником несколько сезонов в «РБ Лейпциге».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг Конрад Лаймер
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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