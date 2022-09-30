«Бавария» договорилась с Лаймером о трансфере на правах свободного агента

Мюнхенская «Бавария» достигла соглашения с полузащитником «РБ Лейпцига» Конрадом Лаймером насчёт трансфера на правах свободного агента, который должен состояться следующим летом. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

Напомним, что в конце сезона у Лаймера истекает контракт с командой Марко Розе. Конрад мог присоединиться к «Баварии» уже этим летом, но мюнхенский клуб не стал платить запрашиваемые 35 миллионов евро.

Конрад Лаймер был также интересен «Ливерпулю». В «Баварии» австрийца хочет видеть лично главный тренер Юлиан Нагельсманн, который ранее проработал с полузащитником несколько сезонов в «РБ Лейпциге».