Лаймер: «Летом я был готов перейти в «Баварию»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Конрад Лаймер признался, что летом был готов перебраться в мюнхенскую «Баварию». Напомним, Юлиан Нагельсманн очень хотел видеть бывшего подопечного в своей команде, но клубы так и не сошлись в цене за футболиста.

«Я был готов сделать следующий шаг и перейти в «Баварию». Всё было очень близко, но разрешения от «РБ Лейпцига» так и не последовало», – заявил Лаймер в интервью Talk im Hangar-7.

Напомним, в услугах Лаймера также был заинтересован «Ливерпуль», но мерсисайдский клуб тоже не был намерен платить запрашиваемые 35 миллионов евро, которые требовал «РБ Лейпциг».