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Чемпионат Германии. Бундеслига

Лаймер: «Летом я был готов перейти в «Баварию»

27 Сентября 2022 • 12:09 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
1 1.35 X 6.00 2 7.00
30.09 21:30

Полузащитник «РБ Лейпцига» Конрад Лаймер признался, что летом был готов перебраться в мюнхенскую «Баварию». Напомним, Юлиан Нагельсманн очень хотел видеть бывшего подопечного в своей команде, но клубы так и не сошлись в цене за футболиста.

«Я был готов сделать следующий шаг и перейти в «Баварию». Всё было очень близко, но разрешения от «РБ Лейпцига» так и не последовало», – заявил Лаймер в интервью Talk im Hangar-7.

Напомним, в услугах Лаймера также был заинтересован «Ливерпуль», но мерсисайдский клуб тоже не был намерен платить запрашиваемые 35 миллионов евро, которые требовал «РБ Лейпциг».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг Конрад Лаймер
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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