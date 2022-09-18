Павар заявил, что готов умереть на поле за Дешама

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар высказался о наставнике сборной Франции Дидье Дешаме.

Павар сказал GFFN, что Дешам очень близок к своим футболистам, он много шутит, тренер часто приходил смотреть матчи во времена игры за «Штуттгарт», когда никто не следил за ним.

Защитник рассказал, что у него очень хорошие отношения с тренером, поэтому он готов умереть на поле за Дешама.

26-летний Павар в текущем сезоне принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Напомним, 53-летний Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. За это время его команда выиграла чемпионат мира и Лигу наций.