Руководство «Баварии» обещало Гравенберху, что его единственным конкурентом будет Горецка

Перед трансфером из амстердамского «Аякса» в мюнхенскую «Баварию», полузащитник Райан Гравенберх получил определённые гарантии от руководства немецкого клуба.

По информации от журналиста Керри Хау, спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич обещал нидерландцу, что он будет бороться за основу с Леоном Горецкой, тогда как Марселя Забитцера мюнхенцы планировали продать. В итоге Гравенберх провёл всего 5 матчей в чемпионате – во всех этих играх футболист выходил на поле с замены.

Забитцер так и не был продан. В период отсутствия Горецки, австриец впечатлил главного тренера Юлиана Нагельсманна и выступал в основе.