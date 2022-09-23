Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Руководство «Баварии» обещало Гравенберху, что его единственным конкурентом будет Горецка

 
23 Сентября 2022 • 14:51 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
1 1.35 X 5.90 2 6.80
30.09 21:30

Перед трансфером из амстердамского «Аякса» в мюнхенскую «Баварию», полузащитник Райан Гравенберх получил определённые гарантии от руководства немецкого клуба.

По информации от журналиста Керри Хау, спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич обещал нидерландцу, что он будет бороться за основу с Леоном Горецкой, тогда как Марселя Забитцера мюнхенцы планировали продать. В итоге Гравенберх провёл всего 5 матчей в чемпионате – во всех этих играх футболист выходил на поле с замены.

Забитцер так и не был продан. В период отсутствия Горецки, австриец впечатлил главного тренера Юлиана Нагельсманна и выступал в основе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Леон Горецка Марсель Забитцер Райан Гравенберх
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ БАЙЕР Л
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Сентября
15:46 · Германия. Бундеслига
Рамуш не интересен «Баварии»
15:37 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» провела переговоры с окружением Кейна, чтобы убедить игрока не продлевать контракт с «Тоттенхэмом»
15:31 · Германия. Бундеслига
​Лунёв может восстановиться к игре с «Баварией»
15:06 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не спешит продлевать контракт с Паваром
14:51 · Германия. Бундеслига
Руководство «Баварии» обещало Гравенберху, что его единственным конкурентом будет Горецка
14:27 · Германия. Бундеслига
Госенс: «Я вёл переговоры с «Байером», но не ушёл, ведь хотел остаться в «Интере»
13:27 · Германия. Бундеслига
Руководство «Баварии» недовольно реализацией команды
12:55 · Германия. Бундеслига
Киммих полностью поддерживает Нагельсманна, игрок не хочет его увольнения
12:35 · Германия. Бундеслига
Защитник загребского «Динамо» заинтересовал «РБ Лейпциг», а также топ-клубы из Испании и Англии
10:52 · Англия. Премьер-лига
Вернер – о периоде в «Челси»: «Я представлял себе нечто большее» 1
09:54 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет продлить контракт с Эрнандесом
03:00 · Германия. Бундеслига
Известный бразильский хакер нашёл баг на сайте «Баварии» и получил за это футболку с автографом Мюллера
22 Сентября
17:06 · Германия. Бундеслига
​В «Баварии» недовольны схемой Нагельсманна слухи
13:49 · Германия. Бундеслига
Рюдигер: «В «Штуттгарте» я получал много красных, родители даже советовали идти к психологу»
11:58 · Англия. Премьер-лига
Ван Галь признался, что хотел подписать Мане в «МЮ»
Все новости
Рекомендуем