В «Баварии» обеспокоены плохой формой Гнабри

Руководство мюнхенской «Баварии» обеспокоено формой своего вингера Сержа Гнабри. По информации от журналиста Керри Хау, в клубе недовольны выступлениями немца в новом сезоне.

Как отмечает источник, сам Гнабри скорее считает, что его проблемы связаны с игровой системой главного тренера Юлиана Нагельсманна, нежели во взаимодействии с товарищами по команде.

В новом сезоне Гнабри отметился двумя голами и одной результативной передачей в немецкой Бундеслиге. Напомним, что футболист летом мог покинуть «Баварию», но потом решил остаться, продлив контракт на приемлемых условиях.