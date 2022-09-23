«Бавария» хочет продлить контракт с Эрнандесом

Мюнхенская «Бавария» начала переговоры со своим защитником Люкой Эрнандесом по продлению контракта. Действующее соглашение защитника сборной франции с командой Юлиана Нагельсманна рассчитано до 2024 года.

По информации от журналиста Николо Скиры, «Бавария» активно работает над продлением соглашения. Напомним, Люка очень бодро начал сезон, но в матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов выбыл из строя на 4-5 недель из-за травмы приводящей мышцы бедра, хотя перед этим открыл счёт в игре с каталонцами.

Напомним, Эрнандес стоил «Баварии» 80 миллионов евро, когда переходил в 2019 году из мадридского «Атлетико». Француз до сих пор является самым дорогим игроком в истории мюнхенцев.