Коман близок к возвращению в строй после травмы

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман близок к тому, чтобы восстановиться после травмы. Официальный сайт мюнхенского клуба сообщает, что француз уже тренируется на поле и уже свободно выполняет пробежку. Следующим этапом должны стать тренировки с мячом.

Напомним, что Коман был вынужден пропустить несколько матчей на старте сезона из-за травмы. До своего повреждения Кингсли провёл три матча в немецкой Бундеслиге, где записал на свой актив один гол и две результативные передачи.

Коман выступает за «Баварию» с 2015 года, когда перебрался в тогда ещё команду Хосепа Гвардиолы из туринского «Ювентуса».