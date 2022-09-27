Саутгейт: «Вы и так знаете, как сильно мы хотели сохранить Мусиалу в сборной Англии»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт вспомнил о том, как его команде не удалось сохранить Джамала Мусиалу, который принял решение выступать за сборную Германии.

«Мусиала – исключительный футболист. Мы наигрывали его вместе с Джудом Беллингемом в команде до 16 лет. Вы и так знаете, как сильно он нам нравился, а также как сильно мы хотели сохранить его в сборной Англии», – заявил Саутгейт на пресс-конференции после ничьи 3:3 с Германией в Лиге наций.

Напомним, у Мусиалы до сих пор остаётся английское гражданство, но футболист в своё время принял решение выступать за сборную Германии.