Спортивный директор «Баварии»: «Я не поклонник январских трансферов»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич признался, что болельщикам клуба вряд ли стоит рассчитывать на крупные зимние трансферы.

С ноября по декабрь в Катаре пройдёт чемпионат мира, который может резко изменить расклады в клубном футболе: например, кто-то из звёзд может получить травму в сборной. Однако Салихамиджич не планирует громких сделок в январе ни при каких обстоятельствах.

«Я не фанат январских трансферов, потому что обычно план на сезон составляется летом. Конечно, мы будем внимательно следить за происходящим на чемпионате мира, но я не верю в крупные зимние трансферы. В первую очередь я надеюсь, что все наши игроки вернутся с турнира в хорошей форме и без травм», – заявил спортивный директор мюнхенцев.