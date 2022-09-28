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Чемпионат Германии. Бундеслига

Спортивный директор «Баварии»: «Я не поклонник январских трансферов»

28 Сентября 2022 • 23:25 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
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30.09 21:30

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич признался, что болельщикам клуба вряд ли стоит рассчитывать на крупные зимние трансферы.

С ноября по декабрь в Катаре пройдёт чемпионат мира, который может резко изменить расклады в клубном футболе: например, кто-то из звёзд может получить травму в сборной. Однако Салихамиджич не планирует громких сделок в январе ни при каких обстоятельствах.

«Я не фанат январских трансферов, потому что обычно план на сезон составляется летом. Конечно, мы будем внимательно следить за происходящим на чемпионате мира, но я не верю в крупные зимние трансферы. В первую очередь я надеюсь, что все наши игроки вернутся с турнира в хорошей форме и без травм», – заявил спортивный директор мюнхенцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Чемпионат Мира Хасан Салихамиджич
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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