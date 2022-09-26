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Кейн намерен отказаться от предложений «Баварии» и «Челси», продлив контракт с «Тоттенхэмом»

26 Сентября 2022 • 15:50 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
1 1.35 X 6.00 2 7.10
30.09 21:30

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн намерен продлить контракт с английским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 29-летний англичанин откажется от предложений «Баварии» и «Челси», так как счастлив продолжить выступления в своей нынешней команде под руководством Антонио Конте.

Ранее сообщалось, что «Бавария» видит в Кейне идеальную замену Роберту Левандовски, который минувшим летом подписал контракт с «Барселоной».

В текущем сезоне английский форвард провёл в составе «шпор» девять матчей, забив в них шесть голов и отдав одну результативную передачу.  

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Бавария Гарри Кейн
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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