«Челси» может пригласить спортивного директора «Байера»

Лондонский «Челси» задумывается над тем, чтобы пригласить на пост спортивного директора Тима Штайдтена из леверкузенского «Байера». Об этом сообщает журналист Мэтт Лоу.

Тем не менее, Штайдтена будет сложно переманить на «Стэмфорд Бридж», ведь немец совсем недавно получил работу в леверкузенском «Байере». Несмотря на это «Челси» продолжит наводить справки о возможности приглашения Тима уже в ближайшее время.

Альтернативой Штайдтену является Виктор Орта, который работает спортивным директором «Лидса». Напомним, что ранее испанец также занимал подобную должность в петербургском «Зените».