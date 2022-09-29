Хадсон-Одои – о возвращении в «Челси» в январе: «От меня ничего не зависит»

Полузащитник леверкузенского «Байера» Каллум Хадсон-Одои прокомментировал возможное возвращение в «Челси» в январе. Напомним, права на футболиста принадлежат «пенсионерам», а за «фармацевтов» англичанин выступает на правах аренды.

«От меня ничего не зависит. Не знаю, что произойдёт в январе или же до конца сезона. Давайте просто подождём и посмотрим. Я просто стараюсь получать как можно больше игрового времени», – цитирует англичанина Sky Sports.

Хадсон-Одои пропустил из-за травмы большую часть прошлого сезона. Новый тренер «Челси» Грэм Поттер хотел бы отозвать англичанина из аренды в январе.