Руководство «Баварии» недовольно реализацией команды

Руководство мюнхенской «Баварии» недовольно тем, что футболисты упускают слишком много шансов для взятия ворот. По информации от журналиста Керри Хау, спортивный директор Хасан Салихамиджич и председатель правления Оливер Кан расстроены реализацией команды.

Такое же ощущение испытывает главный тренер Юлиан Нагельсманн, который может потерять работу из-за 4 матчей подряд без побед в Бундеслиге. Напомним, «Бавария» сейчас находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Германии.

Ранее сообщалось, что новым тренером «Баварии» может стать Томас Тухель, которого в начале сентября уволили из лондонского «Челси».