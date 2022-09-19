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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» нашла замену Нагельсманну

 
19 Сентября 2022 • 11:31 Комментировать

Экс-главный тренер дортмундской «Боруссии», «ПСЖ» и лондонского «Челси» Томас Тухель может вернуться в чемпионат Германии.

Как информирует Bild, заинтересованность в услугах немецкого специалиста проявляет мюнхенская «Бавария», показывающая слабые результаты на старте Бундеслиги. В последних четырех матчах местного чемпионата команда Юлиана Нагельсманна не одержала ни одной победы. По итогам семи туров «Бавария» набрала 12 баллов и занимает лишь пятое место в турнирной таблице.

Тухель в начале текущего месяца был уволен с поста наставника «Челси» из-за неудачного старта.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Юлиан Нагельсманн
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