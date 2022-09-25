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Названа дата возвращения в строй двух полузащитников «Ливерпуля»

 
25 Сентября 2022 • 20:34 Комментировать
Ливерпуль
...
Брайтон
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01.10 17:00

Хавбеки Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен не смогут помочь команде Юргена Клоппа в ближайшее время.

Оба футболиста получили серьёзные травмы в начале сезоне, в результате чего «Ливерпуль» столкнулся с серьёзной кадровой проблемой в средней линии. Как сообщает издание Liverpool Echo, Чемберлен сможет вернуться в строй ближе к началу ноября – и это в лучшем случае. Примерно тогда же восстановится и Кейта.

Алекс Окслейд-Чемберлен ни разу не появился на поле в текущей кампании, получив повреждение во время предсезонной подготовки. Наби Кейта отыграл лишь пять минут в общей сложности.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Алекс Окслейд-Чемберлен Наби Кейта
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ЛИВЕРПУЛЬ БРАЙТОН
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