Названа дата возвращения в строй двух полузащитников «Ливерпуля»

Хавбеки Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен не смогут помочь команде Юргена Клоппа в ближайшее время.

Оба футболиста получили серьёзные травмы в начале сезоне, в результате чего «Ливерпуль» столкнулся с серьёзной кадровой проблемой в средней линии. Как сообщает издание Liverpool Echo, Чемберлен сможет вернуться в строй ближе к началу ноября – и это в лучшем случае. Примерно тогда же восстановится и Кейта.

Алекс Окслейд-Чемберлен ни разу не появился на поле в текущей кампании, получив повреждение во время предсезонной подготовки. Наби Кейта отыграл лишь пять минут в общей сложности.