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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фирмино: «Коутиньо вдохновляет меня»

 
22 Сентября 2022 • 10:37 Комментировать
Ливерпуль
...
Брайтон
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01.10 17:00

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино вспомнил о временах, когда выступал вместе с Филиппе Коутиньо. Напомним, бразильцы играли за «Ливерпуль» с 2015 по 2018 год, пока Коутиньо не ушёл в «Барселону».

«Мы отлично проводили время, когда играли вместе. Выступать рядом с ним – настоящая привилегия. Он великолепный футболист и я до сих пор восхищаюсь им. Коутиньо вдохновляет меня», – заявил Фирмино в интервью официальному сайту «Ливерпуля».

Напомним, зимой Коутиньо вернулся в Английскую премьер-лигу. Во второй половине прошлого сезона игрок отметился 5 голами и 3 ассистами в чемпионате, но в новой кампании пока не записал на свой счёт ни одного результативного действия.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Роберто Фирмино Филиппе Коутиньо Астон Вилла
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