Фирмино: «Коутиньо вдохновляет меня»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино вспомнил о временах, когда выступал вместе с Филиппе Коутиньо. Напомним, бразильцы играли за «Ливерпуль» с 2015 по 2018 год, пока Коутиньо не ушёл в «Барселону».

«Мы отлично проводили время, когда играли вместе. Выступать рядом с ним – настоящая привилегия. Он великолепный футболист и я до сих пор восхищаюсь им. Коутиньо вдохновляет меня», – заявил Фирмино в интервью официальному сайту «Ливерпуля».

Напомним, зимой Коутиньо вернулся в Английскую премьер-лигу. Во второй половине прошлого сезона игрок отметился 5 голами и 3 ассистами в чемпионате, но в новой кампании пока не записал на свой счёт ни одного результативного действия.