Каррагер: «Не сомневаюсь, что «Ливерпуль» ещё может побороться за чемпионство»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер уверен, что мерсисайдская команда ещё может побороться за чемпионский титул Английской премьер-лиги. Напомним, что на сегодняшний день подопечные Юргена Клоппа располагаются на седьмом месте в турнирной таблице.

«Не сомневаюсь, что «Ливерпуль» ещё может побороться за чемпионство Но для того, чтобы перевернуть ситуацию, требуется больше, чем одна игра», – цитирует экс-защитника мерсисайдцев издание Daily Mail.

Ближайшие матч «Ливерпуля» в АПЛ против лондонского «Челси» был перенесён из-за похорон королевы Елизаветы II. Свой следующий матч в чемпионате мерсисайдцы проведут после международной паузы, когда на «Энфилд» приедет «Брайтон».