Лаймер: «Я всегда болел за «Ливерпуль»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Конрад Лаймер прокомментировал интерес со стороны «Ливерпуля». Напомним, летом в австрийце также была заинтересована мюнхенская «Бавария», которую возглавляет бывший тренер Конрада Юлиан Нагельсманн.

«Мне нравится Английская премьер-лига. Я всегда болел за «Ливерпуль». Конечно, когда такие клубы тобой интересуются, ты чувствуешь большую гордость», – цитирует футболиста Sport Witness.

У Лаймера остаётся всего год по контракту с «РБ Лейпцигом». Летом «быки» хотели выручить за австрийца 35 миллионов евро, но заинтересованные клубы отказались выплачивать такие деньги.