Жоао Гомес – об интересе «Ливерпуля»: «Я бы с удовольствием играл за эту команду»

Полузащитник «Фламенго» Жоао Гомес прокомментировал интерес со стороны «Ливерпуля». Бразилец является для команды Юргена Клоппа одним из кандидатов для усиления центра поля.

«Ливерпуль» – это команда, за которую я бы с удовольствием играл. У меня есть огромное желание. Играть в Лиге чемпионов – моя самая большая футбольная мечта», – цитирует полузащитника ESPN.

Напомним, что Гомес ранее был интересен «Милану», который попытался приобрести хавбека до закрытия летнего трансферного окна. В 16 матчах в чемпионате Бразилии Жоао в этом сезоне отметился всего одной результативной передачей.