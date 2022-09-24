Кулибали: «Поттер проделал отличную работу в «Брайтоне»

Защитник лондонского «Челси» Калиду Кулибали поделился впечатлениями от работы с новым тренером «пенсионеров» Грэмом Поттером. Напомним, что в единственном матче англичанина во главе «синих», Кулибали остался в запасе, когда «Челси» принимал дома «Зальцбург» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Новый тренер пришёл с хорошими идеями. Он проделал великолепную работу в «Брайтоне», но теперь он в «Челси». Я должен быть терпеливым, я должен показать, что заслуживаю играть. Показать на тренировках, что тренер может мне доверять», – сказал Кулибали в интервью Quotidien.

Напомним, Кулибали летом обошёлся «Челси» в 38 миллионов евро, когда перешёл из «Наполи».