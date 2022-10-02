Экс-тренер «Тоттенхэма» раскритиковал ван Дейка

Бывший наставник «Тоттенхэма» Тим Шервуд поведал о причинах неуверенной игры Виргила ван Дейка в текущем сезоне.

В субботу «Ливерпуль» сыграл вничью с «Брайтоном», пропустив три мяча, и одной из причин не самой надёжной игры «красных» в обороне считается спад голландского центрбека.

«Я называю это «слишком крут, чтобы потеть» – и именно так выглядит ван Дейк на данный момент, – цитируют английские СМИ Шервуда. – Есть ощущение, что он слишком расслаблен, а его ошибки возникают из-за того, что он «выключается», – отметил англичанин.

После семи туров Премьер-лиги на счету «Ливерпуля» девять пропущенных голов. Команда Юргена Клоппа одержала всего две победы в рамках чемпионата.