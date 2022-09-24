Берге подтвердил, что им интересовался «Ливерпуль»

Полузащитник «Шеффилд Юнайтед» Сандер Берге признался, что после перехода в стан «клинков» им интересовался «Ливерпуль». Напомним, норвежец присоединился к своему нынешнему клубу в сезоне-2019/20 из бельгийского «Генка».

«Да, это был большой и вполне конкретный интерес. Нужно было договориться об условиях, которые устроили бы все стороны, но этого так и не случилось», – заявил полузащитник в интервью TV 2.

Берге проводит уже второй сезон в Чемпионшипе. Норвежец в новой кампании отметился тремя голами и тремя ассистами во втором дивизионе, что помогает «Шеффилд Юнайтед» идти на первом месте в турнирной таблице с отрывом в три очка от второй строчки.