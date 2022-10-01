Хет-трик Троссара позволил «Брайтону» отобрать очки у «Ливерпуля»

В девятом туре Премьер-лиги «Ливерпуль» играл против крепкого «Брайтона». Уже в дебюте «красные» пропустили два похожих удара от Леандро Троссара. Команда Юргена Клоппа проснулась лишь после первой трети матча. Комбинация Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино на грани офсайда получилась голевой. Он же оформил дубль, эффектно убрав защитников перед ударом. Срезка Адама Уэбстера на линии своей вратарской едва не позволила «Ливерпулю» победить - 3:2. Но в концовке неугомонный Троссар забил снова, замкнув дальнюю штангу - 3:3.