Хет-трик Троссара позволил «Брайтону» отобрать очки у «Ливерпуля»

В девятом туре Премьер-лиги «Ливерпуль» играл против крепкого «Брайтона». Уже в дебюте «красные» пропустили два похожих удара от Леандро Троссара. Команда Юргена Клоппа проснулась лишь после первой трети матча. Комбинация Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино на грани офсайда получилась голевой. Он же оформил дубль, эффектно убрав защитников перед ударом. Срезка Адама Уэбстера на линии своей вратарской едва не позволила «Ливерпулю» победить - 3:2. Но в концовке неугомонный Троссар забил снова, замкнув дальнюю штангу - 3:3.
Протокол игры
|4'Троссар Леандро (0:1)
|18'Троссар Леандро (0:2)
|(1:2) Фирмино Роберто33'
|(2:2) Фирмино Роберто54'
|(3:2) Уэбстер Адам63'
|83'Троссар Леандро (3:3)
Алиссон Бекер•Александер-Арнольд Трент• 86'Матип Жоэль•Ван Дейк Виргил•Цимикас Костас59' (Эллиотт Харви (59') •Хендерсон Джордан59' (Милнер Джеймс (59') •Фабиньо Энрике•Алькантара Тьяго89' (Нуньес Дарвин (89') •Салах Мохамед•Фирмино Роберто75' (Жота Диогу (75') •Карвалью Фабиу46' (Диас Луис (46')
Санчес Роберт•Вельтман Йоел•Данк Льюис•Уэбстер Адам•Марч Соломон•Эступиньян Первис 29'75' (Лаллана Адам (75') •Гросс Паскаль65' (Митома Каору (65') •Макаллистер Алексис•Кайседо Мойсес•Уэлбек Данни•Троссар Леандро87' (Лемпти Тарик (87')
01 октября. Стадион "Энфилд".
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