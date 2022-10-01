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Хет-трик Троссара позволил «Брайтону» отобрать очки у «Ливерпуля»

01 Октября 2022 • 18:56 Комментировать (1)
Ливерпуль
3:3
Брайтон
окончен

В девятом туре Премьер-лиги «Ливерпуль» играл против крепкого «Брайтона». Уже в дебюте «красные» пропустили два похожих удара от Леандро Троссара. Команда Юргена Клоппа проснулась лишь после первой трети матча. Комбинация Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино на грани офсайда получилась голевой. Он же оформил дубль, эффектно убрав защитников перед ударом. Срезка Адама Уэбстера на линии своей вратарской едва не позволила «Ливерпулю» победить - 3:2. Но в концовке неугомонный Троссар забил снова, замкнув дальнюю штангу - 3:3.

Протокол игры  
Ливерпуль3:3Брайтон
  4'Троссар Леандро (0:1)
  18'Троссар Леандро (0:2)
(1:2) Фирмино Роберто33'  
(2:2) Фирмино Роберто54'  
(3:2) Уэбстер Адам63'  
  83'Троссар Леандро (3:3)
Алиссон БекерАлександер-Арнольд Трент  86'Матип ЖоэльВан Дейк ВиргилЦимикас Костас 59' (Эллиотт Харви ( 59') Хендерсон Джордан 59' (Милнер Джеймс ( 59') Фабиньо ЭнрикеАлькантара Тьяго 89' (Нуньес Дарвин ( 89') Салах МохамедФирмино Роберто 75' (Жота Диогу ( 75') Карвалью Фабиу 46' (Диас Луис ( 46')
Запасные: Гомес ДжоФиллипс НатаниэльАдриан Сан-МигельМело Артур
Санчес РобертВельтман ЙоелДанк ЛьюисУэбстер АдамМарч СоломонЭступиньян Первис  29' 75' (Лаллана Адам ( 75') Гросс Паскаль 65' (Митома Каору ( 65') Макаллистер АлексисКайседо МойсесУэлбек ДанниТроссар Леандро 87' (Лемпти Тарик ( 87')
Запасные: Мвепу ЭнокГилмор БиллиСтил ДжейсонУндав ДенизКолуилл ЛевиСармиенто ДжеремиЭнсисо Хулио
01 октября. Стадион "Энфилд".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Брайтон Леандро Троссар
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
01 Октября 2022 в 20:07
травмы и календарь дают о себе знать Ливере очень не сладко придется...
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окончен Арсенал 3:1 Тоттенхэм 2.07 3.60 3.50
окончен Кристал Пэлас 1:2 Челси 4.20 3.60 1.91
окончен Саутгемптон 1:2 Эвертон 2.20 3.45 3.40
окончен Борнмут 0:0 Брентфорд 3.30 3.35 2.30
окончен Фулхэм 1:4 Ньюкасл 3.15 3.40 2.32
окончен Ливерпуль 3:3 Брайтон 1.38 5.20 8.00
Идет 48 минута Вест Хэм 1:0 Вулверхэмптон 2.04 3.50 3.80
02.10  16:00 Манчестер Сити ... Манчестер Юнайтед 1.41 5.40 7.00
02.10  18:30 Лидс ... Астон Вилла 2.65 3.45 2.65
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