Ван Дейк не боится получить травму перед чемпионатом мира

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк не боится получить травму перед стартом чемпионата мира, который пройдёт с ноября по декабрь в Катаре. Напомним, сборная Нидерландов сыграет в группе с Сенегалом, Эквадором и хозяевами турнира в лице Катара.

«Если думать в таком направлении, на мой взгляд, у тебя могут возникнуть проблемы. Нужно просто двигаться от матча к матчу и не думать о посторонних вещах», – цитирует ван Дейка Daily Star.

Напомним, что ван Дейк пропустил чемпионат Европы из-за травмы крестообразных связок колена. Тогда сборная Нидерландов дошла до стадии ⅛ финала, где вылетела от Чехии.