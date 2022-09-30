Бывший игрок «Селтика» Слэйн: «Постекоглу будет следующим тренером «Ливерпуля»

Экс-футболист шотландского «Селтика» Пол Слэйн выразил мнение, что нынешний наставник «Кельтов» Ангелос Постекоглу в будущем сменит Юргена Клоппа на посту главного тренера «Ливерпуля».

«Думаю, Постекоглу станет следующим тренером «Ливерпуля». Я действительно думаю, что он будет первым выбором, если Юрген Клопп решит уйти или же клуб его уволит», – цитирует Слэйна Liverpool Echo.

Ранее ходили слухи, что Постекоглу отказался возглавить «Лестер». 57-летний специалист большую часть своей карьеры провёл в Австралии, где возглавлял три клуба, а также национальную сборную страны.