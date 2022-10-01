​Клопп подразнил фанатов «Брайтона»

В субботу «Ливерпуль» проводит домашний матч чемпионата Англии против «Брайтона». Команда Юргена Клоппа провалила стартовый отрезок, пропустив два гола уже к 18-й минуте. Впрочем, мерсисайдцам удалось перевернуть игру – ближе к средине второго тайма они повели со счётом 3:2.

После третьего гола своей команды Юрген Клопп принялся делать жест, призывающий людей замолчать. Британские журналисты предполагают, что таким образом немец подразнил фанатов «Брайтона» на гостевой трибуне.

Следить за развитием событий в матче Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Брайтоном» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.