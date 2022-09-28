Санья: «Ливерпуль» вполне может не попасть в четвёрку АПЛ»

Бывший футболист «Арсенала» и «Манчестер Сити» Бакари Санья считает, что «Ливерпулю» будет непросто завоевать путёвку в Лигу чемпионов по итогам сезона 2022/23.

«Я в самом деле полагаю, что «Ливерпуль» может не попасть в топ-4 в этом сезоне, учитывая результаты стартовых туров. Команда попросту потеряла слишком много очков, – рассказывает Санья, слова которого приводит Mirror. – Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет уже девять очков, что довольно много.

Думаю, «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» неизбежно финишируют в четвёрке, а «Ливерпулю» предстоит побороться за место в Лиге чемпионов с «Челси». Команда Клоппа больше не может позволить себе терять очки», – заявил француз.