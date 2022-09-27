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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джонсон: «Трент настолько высоко поднял планку, что люди сразу цепляются ему в глотку, как только он не в лучшей форме»

27 Сентября 2022 • 15:50 Комментировать
Ливерпуль
...
Брайтон
1 1.35 X 5.20 2 8.00
01.10 17:00

Бывший защитник «Ливерпуля» Глен Джонсон прокомментировал выступления Трента Александера-Арнольда в нынешнем сезоне. Напомним, англичанин отметился одним голом в 6 матчах чемпионата.

«Трент – один из лучших футболистов Английской премьер-лиги. Он настолько высоко поднял планку, что люди готовы тут же вцепиться ему в глотку, как только он не в лучшей форме», – цитирует Джонсона Goal.com.

Напомним, «Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии после 6 сыгранных матчей. Свой следующий поединок «скаузеры» проведут дома против «Брайтона». Игра состоится 1 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Глен Джонсон Трент Александер-Арнольд
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ЛИВЕРПУЛЬ БРАЙТОН
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