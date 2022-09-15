Кайседо: «Я хотел бы, чтобы Поттер остался в «Брайтоне»

Полузащитник «Брайтона» Мойзес Кайседо расстроен уходом главного тренера Грэма Поттера в лондонский «Челси». Напомним, что англичанин сменил на своём посту Томаса Тухеля, который был уволен на прошлой неделе.

«Мне жаль, что Поттер ушёл в «Челси». Под его руководством я быстро прогрессировал, но это футбол. Я могу его лишь поблагодарить», – цитирует футболиста сборной Эквадора Evening Standard.

Напомним, что Кайседо был интересен многим английским топ-клубам. Эквадорца хотели заполучить «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

В этом сезоне Мойзес отметился одним голом в Английской премьер-лиге.