Хаманн: «Мане не подходит «Баварии», он не кажется счастливым»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дитмар Хаманн прокомментировал неудачные выступления нападающего Садио Мане в составе мюнхенской «Баварии». Напомним, что сенегалец летом покинул «Энфилд» и перебрался в команду Юлиана Нагельсманна, где за 9 матчей во всех турнирах отметился тремя голами.

«Он не подходит системе «Баварии». Я видел его в «Ливерпуле», где Садио часто играл в центре нападения. Мане действует лучше, когда располагается чуть глубже. Сейчас он не кажется мне счастливым», – цитирует Хаманна GMX.

Мане обошёлся «Баварии» в сумму в районе 50 миллионов евро. В данный момент мюнхенский клуб располагается на пятом месте в турнирной таблице Бундеслиги, где подопечные Юлиана Нагельсманна не могут победить уже четыре матча кряду.