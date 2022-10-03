«Манчестер Сити» уже чемпион, или же кто-то даст бой в борьбе за титул

«Ливерпуль» вновь потерял очки, а «Манчестер Сити» уничтожил «МЮ», лишив его надежды побороться за что-то серьёзное. Сетевое издание «Евро-Фтбол.Ру» размышляет о чемпионской гонке в Премьер-лиге.

Накануне сезона все эксперты ждали новой гонки за чемпионский титул в Премьер-лиге между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Тем более что «мерсисайдцы» в очном матче выиграли встречу за Суперкубок. Однако сейчас между командами разница в десять очков. Хочется сказать, что у «Ливерпуля» есть матч в запасе, но текущая форма подопечных Юргена Клоппа не даёт уверенности, что в этом поединке будет достигнута победа.

Сейчас сложно даже предположить, что «Ливерпуль» сумеет побороться с «Манчестер Сити» за чемпионство. Отрыв уже выглядит солидным, особенно если вспомнить, что в последние годы судьбу титула лишало меньшее количество баллов. Подопечные Юргена Клоппа, конечно, должны собраться и вернуть себе место в топ-4 (сейчас, даже если считать потерянные очки, «мерсисайдцы» вне зоны Лиги чемпионов). Однако отыграть гандикап у «горожан» вряд ли получится.

Можно ли сказать, что путь «Манчестер Сити» к чемпионству открыт? Кажется, что «горожане» могут отдать титул, проиграв только самим себе. Наверное, такая мысль выглядит странной, учитывая, что подопечные Гвардиолы пока даже не первые. Однако очень сложно поверить в то, что «Арсенал» реально сможет удержать тот темп, который сейчас набрал. Не зря статистический сайт Squawka оценивает вероятность успеха «канониров» лишь в 9%. Для сравнения – у «Манчестер Сити» она составляет 83%.

«Горожане» действительно выглядят очень мощно на старте сезона, но успели потерять на ровном месте четыре очка. Причём это явно было неким исключением из правил. «Арсенал» же играет почти на пределе. Смогут ли молодые Салиба, Сака, Эдегор, Мартинелли и другие в решающий момент совладать с нервами? Всё-таки у них нет опыта успешной борьбы за титул.

Что касается «Манчестер Сити», то тут не стоит исключать «синдрома Гвардиолы». Тренер известен своим умением пытаться запутать соперника, что в итоге рушит структуру игры его собственной команды. Однако это может сыграть негативно в конкретном матче, а вот на дистанции едва ли. Нет, пожалуй, в мире тренера, лучше Гвардиолы умеющего стабильно проходить гладкий чемпионат.

Не забудем важный момент, что тот же Холанн не сыграет на чемпионате мира, а получит полноценную паузу во время мундиаля, чтобы перезарядить батарейки. Сейчас норвежец очень важен в структуре «Манчестер Сити», так что эта пауза может иметь решающее значение. Конечно, это не уникальное преимущество. Тот же Салах тоже не сыграет в Катаре. Однако опять же «Ливерпулю» надо догонять, а для этого необходимо, чтобы «Манчестер Сити» терял очки.

Наверное, болельщики «Челси» обижены, что про их команду забыли. Однако сейчас слишком сложно представить, что лондонцы будут готовы всерьёз за что-то побороться. Их новый сумасшедший собственник фонтанирует странными идеями, и «синим» будет сложно стабильно набирать очки, когда в руководстве не до конца понимают, что такое футбол в Европе.

В общем, всё идёт к очередному титулу «Манчестер Сити». Вероятно, борьбы на дистанции тоже не будет. Очень хочется ошибаться, но пока сложно представить, чтобы кто-то вдолгую выдержал темп «горожан».

Роман Андреев