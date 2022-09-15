Экс-игрок сборной Англии: «Не думаю, что «Ливерпуль» финиширует в четвёрке»

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Глен Джонсон сомневается в способности команды Юргена Клоппа переломить ситуацию в чемпионате.

Напомним, что «Ливерпуль» одержал всего две победы в шести стартовых турах Премьер-лиги.

«Не думаю, что «Ливерпуль» финиширует в топ-4. Честно говорят, я ожидал, что для них это не будет проблемой, но в футболе всегда случаются какие-то неожиданности – например, успешный старт «Арсенала». Немногие предполагали, что команда Артеты будет так хороша.

«Ливерпулю» нужно начать набирать обороты в чемпионате как можно скорее, чтобы избежать серьёзных проблем», – цитируют английские СМИ Джонсона.