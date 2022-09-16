Робби Кин: «Я хотел задержаться в «Ливерпуле» подольше, но всё сложилось иначе»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Робби Кин с сожалением вспомнил свой единственный сезон в футболке «красных». Напомним, что ирландский форвард выступал за «скаузеров» в сезоне-2008/09, где отметился 7 голами и 5 ассистами во всех турнирах.

«Для меня было огромной честью носить эту футболку. Конечно, я хотел задержаться в «Ливерпуле» на более длительный срок. К сожалению, всё сложилось иначе», – цитирует Кина официальный сайт мерсисайдцев.

Летом 2009 года Кин не выдержал конкуренции с Фернандо Торресом и вернулся обратно в лондонский «Тоттенхэм», в составе которого суммарно провёл 306 матчей и забил 122 гола.