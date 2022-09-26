Опорный хавбек «Эвертона» Аллан стал игроком клуба «Аль-Вахда».

Бразилец подписал с представителями ОАЭ соглашение, рассчитанное на два года. О переходе официально сообщила пресс-служба «Аль-Вахда».

31-летний полузащитник присоединился к «Эвертону» в 2020 году из итальянского «Наполи» за 23,6 млн евро. В общей сложности на счету футболиста три результативные передачи в 57 матчах за «ирисок» во всех турнирах. В нынешнем сезоне Аллан не появлялся на поле.

Текущая трансферная стоимость опорника, отыгравшего 10 матчей за сборную Бразилии, оценивается порталом Transfermarkt в 10 млн евро.