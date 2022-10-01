Лэмпард ответил на вопрос о возможном назначении в сборной Англии

Сборная Англии неудачно выступила в сезоне Лиги наций и вылетела из топ-дивизиона турнира. Гарет Саутгейт оказался под давлением – его судьба, судя по всему, будет зависеть от выступления команды на чемпионате мира.

В прессе уже обсуждают возможных кандидатов на пост главного тренера сборной Англии. Так, например, с этой должностью связывают Фрэнка Лэмпарда, ныне работающего с «Эвертоном». Молодой тренер дал комментарий на этот счёт.

«Я очень, очень счастлив здесь. У меня много работы. Я стараюсь помочь «Эвертону» стать лучше. Это [работа в сборной Англии] вообще не в моих мыслях», - сказал Лэмпард журналистам.