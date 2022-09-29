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Энтони Гордон – о своём ценнике в «Эвертоне»: «На мой взгляд, ни один футболист не стоит таких денег»

29 Сентября 2022 • 01:08 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
1 4.50 X 3.60 2 1.80
01.10 17:00

Полузащитник «Эвертона» Энтони Гордон прокомментировал несостоявшийся переход в «Челси».

Напомним, что летом лондонский клуб претендовал на 21-летнего футболиста молодёжной сборной Англии, но «Эвертон» запросил порядка 67 млн евро.

«Я не горю желанием поскорее уйти из «Эвертона», поэтому ни на что не жалуюсь, – цитирует Гордона Standard Sport. – Такие цены в современном футболе – полное безумие. Лично мне кажется, ни один футболист не стоит таких денег. Сейчас клубы платят прежде всего за потенциал, именно так всё устроено. Но я не зациклен на этом, я не контролирую свою трансферную стоимость», – сказал атакующий хавбек.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эвертон Энтони Гордон
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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