Поттер может сменить Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии

Федерация футбола Англии рассматривает наставника «Челси» Грэма Поттера в качестве преемника Гарета Саутгейта на посту главного тренера национальной сборной, сообщает The Telegraph.

По информации источника, Поттер мог возглавить сборную ещё до своего перехода в «Челси» из «Брайтона», однако теперь работа в лондонском клубе осложняет ситуацию. Несмотря на этот фактор, Федерация футбола Англии всё ещё видит в 47-летнем специалисте главного кандидата на должность тренера национальной команды.

Напомним, Поттер возглавил «Челси» 8 сентября нынешнего года. Под его руководством «синие» успели провести одну официальную встречу на групповом этапе Лиги чемпионов, где не смогли одолеть на своём поле «Зальцбург» (1:1).