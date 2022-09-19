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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Поттер может сменить Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии

 
19 Сентября 2022 • 17:32 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
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01.10 17:00

Федерация футбола Англии рассматривает наставника «Челси» Грэма Поттера в качестве преемника Гарета Саутгейта на посту главного тренера национальной сборной, сообщает The Telegraph.

По информации источника, Поттер мог возглавить сборную ещё до своего перехода в «Челси» из «Брайтона», однако теперь работа в лондонском клубе осложняет ситуацию. Несмотря на этот фактор, Федерация футбола Англии всё ещё видит в 47-летнем специалисте главного кандидата на должность тренера национальной команды.

Напомним, Поттер возглавил «Челси» 8 сентября нынешнего года. Под его руководством «синие» успели провести одну официальную встречу на групповом этапе Лиги чемпионов, где не смогли одолеть на своём поле «Зальцбург» (1:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сборная Англии Гарет Саутгейт Грэм Поттер
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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