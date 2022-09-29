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«Милан» рассматривает двух игроков на замену Леау

29 Сентября 2022 • 14:26 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
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01.10 17:00

«Милан» рассматривает двух футболистов на случай продажи своего нападающего Рафаэла Леау. По информации от La Gazzetta dello Sport, «россонери» могут приобрести Кристиана Пулишича из лондонского «Челси» или же Ноа Окафорда из австрийского «Зальцбурга».

Продажа Леау вряд ли состоится ближайшей зимой. Скорее всего, «Милан» может продать футболиста летом. Сумма отступных в контракте футболиста составляет 100 миллионов евро.

Напомним, Окафорд отметился уже двумя голами в Лиге чемпионов. Первый свой мяч нынешнем розыгрыше турнира нападающий забил как раз в ворота «Милана», а второй – лондонскому «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Ред Булл Зальцбург Кристиан Пулишич Рафаэл Леау Ноа Окафорд
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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