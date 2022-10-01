Галлахер – о дебютном голе за «Челси»: «Очень рад, но жаль, что пострадал именно «Кристал Пэлас»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер высказался о победном голе в матче чемпионата Англии (2:1).

22-летний игрок вышел на замену на 76-й минуте, а на 90-й поразил ворота команды, цвета которой защищал в прошлом сезоне на правах аренды.

«Выйти на замену и забить свой первый гол за «Челси», который ещё и стал победным, – это фантастика. Это было предначертано звёздами. Жаль, что это произошло именно в матче против «Пэлас», но я просто хотел наконец-то забить.

Все знают, как хорошо мне было в этой команде, и я очень благодарен клубу и болельщикам, в том числе и за сегодняшний приём. Надеюсь, этот гол поможет мне обрести уверенность», – приводит BBC слова Галлахера.