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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стала известна причина, по которой «Челси» и «Арсенал» отказались от трансфера Торреса

26 Сентября 2022 • 16:39 Комментировать
Арсенал
...
Тоттенхэм
1 1.97 X 3.65 2 3.70
01.10 14:30

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес минувшим летом имел возможность продолжить карьеру в АПЛ, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, интерес к 25-летнему испанцу проявляли два лондонских клуба — «Арсенал» и «Челси». Однако английские гранды отказались от трансфера, так как «Вильярреал» потребовал за своего футболиста 45 миллионов евро.

Действующий контракт испанца с «жёлтой субмариной» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провёл в составе своей команды восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вильярреал Арсенал Лондон Пау Торрес
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