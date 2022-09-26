Стала известна причина, по которой «Челси» и «Арсенал» отказались от трансфера Торреса

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес минувшим летом имел возможность продолжить карьеру в АПЛ, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, интерес к 25-летнему испанцу проявляли два лондонских клуба — «Арсенал» и «Челси». Однако английские гранды отказались от трансфера, так как «Вильярреал» потребовал за своего футболиста 45 миллионов евро.

Действующий контракт испанца с «жёлтой субмариной» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провёл в составе своей команды восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями.