Джеймс: «Для меня самое главное – не травмироваться»

Защитник «Челси» Рис Джеймс заявил, что опасается травм, из-за которых в прошлом сезона остался вне игры на 3-4 месяца. Напомним, недавно англичанин продлил свой контракт с «пенсионерами» до 2027 года.

«Для меня самое главное – не травмироваться. В прошлом сезоне я пропустил 3-4 месяца, что не есть хорошо. Если я вновь не столкнусь с травмами, то думаю, что превзойду свои прошлогодние результаты», – цитирует Джеймса официальный сайт «Челси».

Напомним, в прошлом сезоне Джеймс забил 5 голов и отдал 9 результативных передач в 26 матчах Английской премьер-лиги. В нынешней кампании на счету защитника гол и ассист в 5 играх чемпионата.