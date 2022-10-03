Галлахер — о разговоре с Поттером: «Он сказал, что у меня важная роль»

Хавбек лондонского «Челси» Конор Галлахер рассказал о словах нового наставника «аристократов» Грэма Поттера в адрес молодого англичанина.

«Поттер сказал, что у меня важная роль в команде. Он добавил, что мне необходимо продолжать усердно работать и помнить, кто я такой и что я делаю лучшего всего», – цитирует слова игрока национальной команды Англии портал Goal. Напомним, что выступать за родной «Челси» Галлахер начал лишь в этом сезоне.

На счету полузащитника семь матчей, в которых он стал автором одного гола. Отметим, что первое полезное действие пришлось на недавнюю встречу против «Кристал Пэлас», за который Конор выступал до возвращения на «Стэмфорд Бридж».