Райс – одна из целей «Челси» на следующее лето

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс станет одной из главных трансферных целей «Челси» следующим летом. По информации от The Telegraph, «пенсионеры» хотят вернуть своего воспитанника, чей контракт с «молотобойцами» заканчивается в 2024 году.

«Челси» хочет приобрести полузащитника следующим летом, так как у Нголо Канте и Жоржиньо в конце сезона заканчиваются контракты. «Пенсионерам» нужен футболист, который будет готов закрыть эту позицию на долгие годы.

Напомним, что Райс в 16 лет покинул академию «Челси» по инициативе самого клуба. Теперь «пенсионеры» могут выкупить футболиста за сумму более 100 миллионов евро.